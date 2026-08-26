Bu yıl 20 gün erken başladı. Yüksek rekolte bekleniyor

Zeytinliklerdeki mevcut görünümün erken hasat beklentisini güçlendirdiğini kaydeden Kürlek, "Zeytin tanelerinin gelişimine baktığımızda, sulama yapılmayan alanlarda dahi meyvelerin dönemine göre oldukça ileride olduğunu görüyoruz. Bu nedenle hasadın geçen yıla göre yaklaşık 15-20 gün daha erken başlayacağını düşünüyorum" dedi.

Bu yıl birçok tarımsal üründe olduğu gibi zeytinde de verimli bir sezon beklendiğini belirten Kürlek, Türkiye genelinde zeytinyağı rekoltesinin 400-450 bin ton seviyelerine ulaşabileceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

Ancak Ağustos sonu ve Eylül ayında yaşanacak hava şartlarının nihai rekolte üzerinde etkili olacağını vurgulayan Kürlek, üreticilerin sezonu umutla beklediğini sözlerine ekledi.