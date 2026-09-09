Buğday bitti, tarlada ikinci bahar başladı. Kilosu 40 TL olabilir

Çiçek açma zamanının çok keyifli olduğunu belirten Kılınç, "Yeşilken içine 1-2 tane açar, sonra bir bakarsın ertesi gün 3-5 olmuş. Bir bakarsın 100 olmuş. Sonra 3'üncü gün tarlanın tamamını çiçek açmış. Şu süreç, inanın daha 1 hafta olmadı. 5-6 günlük bir süreç. 5 gün önce buradan geçtiğimizde 1-2 tane sarı görüyorduk. Şu anda hepsi sarı. Sarı sarı çiçekler açmış, bu dönemi güzel." ifadelerini kullandı.

Kılınç, “Geçen yıl 30 küsur liraydı. Bu sene daha tam belli olmadı fiyatlar. Kilosu 35 ila 40 lira arası olur diye düşünüyoruz.” dedi.