Buğday bitti, tarlada ikinci bahar başladı. Kilosu 40 TL olabilir
09.09.2026 12:02
Ankara'da buğday hasadının ardından tarlalarda ikinci bahar yaşanıyor. Ekilen ayçiçekleri, çiftçi için ek gelir kapısı oluyor.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde buğday hasadının ardından tarlalar ikinci kez sarıya büründü ve tarlalar ikinci ürün olarak ayçiçeğiyle değerlendirildi. Temmuz ayında, sulama imkanı olan bölgelere yağlık ekilen ayçiçekleri, 90 günün sonunda hasta edilecek.
Polatlı Hıdırşeyh köyünde çiftçilik yaptığını ve aynı zamanda ziraat mühendisi olduğunu ifade eden Hasan Kılınç, “Bu havzada 6-7 yıldır 300-400 dekar ikinci ürünü ayçiçeği ekerim. Buğdaydan sonra ayçiçeği fazla su istemiyor. Buğdaydan sonra da ikinci bir ürün, ekonomik olarak arazi değerlendirme açısından önemli bir şey." dedi.
Kılınç, 90 günlük ekili olan ayçiçeği çeşidini 10 Temmuz'da ektiklerini belirterek, hasadın 15 Ekim ile 1 Kasım arasında yapılmasını beklediklerini söyledi.
"300 KİLOGRAM VERİM BEKLİYORUZ"
Rekolte beklentisine dair konuşan Hasan Kılınç, “Dekarda 250-300 kilogram arası bir verim bekliyoruz. Bu sene ayçiçeklerimiz güzel.” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Kılınç, ayçiçeğinin mekanizasyona uygun olması nedeniyle fazla işçilik gerektirmediğini, yalnızca sulama aşamasında işçiliğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
"ÇİÇEK AÇMA DÖNEMİ GÜZEL"
Çiçek açma zamanının çok keyifli olduğunu belirten Kılınç, "Yeşilken içine 1-2 tane açar, sonra bir bakarsın ertesi gün 3-5 olmuş. Bir bakarsın 100 olmuş. Sonra 3'üncü gün tarlanın tamamını çiçek açmış. Şu süreç, inanın daha 1 hafta olmadı. 5-6 günlük bir süreç. 5 gün önce buradan geçtiğimizde 1-2 tane sarı görüyorduk. Şu anda hepsi sarı. Sarı sarı çiçekler açmış, bu dönemi güzel." ifadelerini kullandı.
Kılınç, “Geçen yıl 30 küsur liraydı. Bu sene daha tam belli olmadı fiyatlar. Kilosu 35 ila 40 lira arası olur diye düşünüyoruz.” dedi.