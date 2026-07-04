Bulvarda 8 araç birbirine girdi
04.07.2026 12:10
Samsun'da İlkadım Bulvarı'ında 8 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada iki kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Güzeldere Mahallesi İlkadım Bulvarı’nda meydana geldi.
Freni tutmadığı iddia edilen S.A.'nın (57) kullandığı saman yüklü TIR’ın neden olduğu kazada 8 araç birbirine girdi.
4 otomobil, iki TIR, kamyon ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada B.S.’nin (33) kullandığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
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