Bunaltıcı sıcaklar başladı, termometreler 37 dereceyi gördü

Buraya gelip yüzdüklerini belirten Emir Çakmak, “Belediyeden bir ricam var; gelip bu taşları çıkartsınlar. Ayaklarımız parçalanıyor.” dedi.

Havanın sıcak olduğuna değinen Çakmak, “Tehlikeli olsa da insanlar gelip serinliyor. Kimileri büyük havuzda, kimileri küçük havuzda yüzüyor. Kendilerini serinletip, evlerine dönüyorlar.” diye konuştu.