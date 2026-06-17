Bunaltıcı sıcaklar başladı, termometreler 37 dereceyi gördü
17.06.2026 12:10
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Diyarbakır'da termometreler 37 dereceyi gösterdi.
Diyarbakır'da yaz mevsimi ile sıcak hava etkisini göstermeye başladı.
Kentte hava sıcaklığı 37 dereceyi buldu.
Sıcaktan bunalan çocuklar, Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı'ndaki süs havuzlarına yöneldi.
Girilmesi yasak olmasına rağmen biri büyük, diğeri küçük olmak üzere iki havuzun bulunduğu parkta çocuklar, gün boyu vakit geçirerek serinlemeye çalışıyor.
Buraya gelip yüzdüklerini belirten Emir Çakmak, “Belediyeden bir ricam var; gelip bu taşları çıkartsınlar. Ayaklarımız parçalanıyor.” dedi.
Havanın sıcak olduğuna değinen Çakmak, “Tehlikeli olsa da insanlar gelip serinliyor. Kimileri büyük havuzda, kimileri küçük havuzda yüzüyor. Kendilerini serinletip, evlerine dönüyorlar.” diye konuştu.
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