"Burada yapamazsınız" dediler, beldenin kaderi değişti. Şimdi yüzlerce kişi aynı işi yapıyor
01.08.2026 11:56
Batman'ın Balpınar beldesinde 1990'lı yıllarda yapılamayacağı söylenen seracılık 2002'de devlet desteğiyle yeniden başladı. Şimdi ilçede 550 sera var.
Batman merkeze bağlı Balpınar beldesinde seracılık fikri ilk olarak 1990'lı yıllarda ortaya atıldı.
Ancak o dönem "Burada seracılık olmaz, ürün yetişmez." denilerek bu düşünce rafa kalktı.
2002 yılında ise devlet desteğiyle deneme amaçlı iki sera kuruldu ve çiftçilerin bu projeyi sahiplenmeleri sonucunda 2026 yılına gelindiğinde Balpınar beldesi bölgede seracılığın en önemli merkezlerinden biri oldu.
Göç veren belde, yaygınlaşan seracılık faaliyetleri sonucunda tekrar göç almaya başladı. Seracılık faaliyetlerinde en büyük rolü ise kadınlar üstleniyor
Yüzde 65 oranında kadın emeğiyle gelişen seralarda yazın salatalık, domates, patlıcan, biber üretilirken, kışın ise marul, yeşil soğan ve ıspanak gibi ürünler üretiliyor.
Bin 200 hane ve 6 bin 260 kişiden oluşan beldenin büyük bir bölümü geçimini seracılık yaparak kazanıyor.
Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Tuncer, "Yoğun olarak kadın iş gücüne dayalı olan bir sektör. Bine yakın insanımız buralarda daimi olarak çalışarak aile bütçesine de bir gelir sağlamış oluyor." diye konuştu.
Seralarda yılda yaklaşık 26 bin ton sebze üretimi gerçekleştirildiğini ve bunun da ekonomiye kazancının yaklaşık 650 milyon lira civarında olduğu aktaran Tuncer, "İlimiz yaz aylarında özellikle dışarıya mevsimlik göç veren, tarım işçisi olarak göç veren bir il ama Balpınar'da seracılığın yaygınlaşmasıyla birlikte insanlarımız dışarıya gitmeyi, dışarıda ekmek arayışını bırakıp, kendi bulundukları bölgede üretim yaparak ekonomiye katkı sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.
Geçimlerini seracılık yaparak rahatlıkla sağladıklarını ifade eden Şahinaz Öz, "Eşimle birlikte bu işle büyüdük. Baba mesleğimiz. Bu işte devam ediyoruz çocuklarımızla birlikte. Çocuklarım kışın okuyup yazın bize destek oluyorlar. Elimden geldiği kadar ben de bir kadın olarak eşime, çocuklarıma destek olmaya çalışıyorum" diye konuştu.