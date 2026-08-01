"Burada yapamazsınız" dediler, beldenin kaderi değişti. Şimdi yüzlerce kişi aynı işi yapıyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Tuncer, "Yoğun olarak kadın iş gücüne dayalı olan bir sektör. Bine yakın insanımız buralarda daimi olarak çalışarak aile bütçesine de bir gelir sağlamış oluyor." diye konuştu.

Seralarda yılda yaklaşık 26 bin ton sebze üretimi gerçekleştirildiğini ve bunun da ekonomiye kazancının yaklaşık 650 milyon lira civarında olduğu aktaran Tuncer, "İlimiz yaz aylarında özellikle dışarıya mevsimlik göç veren, tarım işçisi olarak göç veren bir il ama Balpınar'da seracılığın yaygınlaşmasıyla birlikte insanlarımız dışarıya gitmeyi, dışarıda ekmek arayışını bırakıp, kendi bulundukları bölgede üretim yaparak ekonomiye katkı sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.