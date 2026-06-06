Bursa'da boya fabrikasında yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
06.06.2026 10:10
Son Güncelleme: 06.06.2026 10:12
Bursa'da bir boya fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Anadolu Ajansı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir boya fabrikasında yangın çıktı.
İlçeye bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Anadolu Ajansı
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Anadolu Ajansı
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.