Bursa'da Daltonlar'a şafak baskını. 7 tutuklama

Olayın ardından derinleştirilen soruşturmada İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce bin 80 saatlik kamera görüntüsü incelendi.

Yapılan incelemede şüphelilerin saldırı için kente geldikleri, olayın ardından da ayrıldıkları belirlendi. Olaya ilişkin 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bursa merkezli İstanbul, Antalya ve Uşak’ta gerçekleştirilen Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde barut artığı olan elbiseleri ile eylemde kullandıkları silahların boş kovanları da Bursa’da konakladıkları evin yakınında sakladıkları yerde ele geçirildi.