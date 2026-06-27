Bursa'da Daltonlar'a şafak baskını. 7 tutuklama
27.06.2026 14:25
Bursa'da kira meselesi nedeniyle yaşanan silahlı kavgada gözaltına alınan 8 şüpheliden 7’si tutuklandı.
Orhangazi ilçesinde 11 Haziran’da Z.D. ile V.D., oturdukları evin kira ödemesi nedeniyle çıkan anlaşmazlıkta A.Ü. tarafından, Daltonlar suç örgütünün adı kullanılarak tehdit edildiklerini iddia ederek Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.
Devam eden süreçte Z.D. ve V.D.’nin kiracı olarak ikamet ettikleri eve yönelik 15 ve 16 Haziran tarihlerinde silahlı saldırı düzenlendi.
Olayın ardından derinleştirilen soruşturmada İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce bin 80 saatlik kamera görüntüsü incelendi.
Yapılan incelemede şüphelilerin saldırı için kente geldikleri, olayın ardından da ayrıldıkları belirlendi. Olaya ilişkin 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Bursa merkezli İstanbul, Antalya ve Uşak’ta gerçekleştirilen Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde barut artığı olan elbiseleri ile eylemde kullandıkları silahların boş kovanları da Bursa’da konakladıkları evin yakınında sakladıkları yerde ele geçirildi.
"BİR DAHAKİNE EL BOMBASIYLA GELECEĞİZ"
Saldırıyı cep telefonuyla görüntüledikleri tespit edilen şüphelilerden birinin “Bu daha uyarı, bir dahakine el bombasıyla geleceğiz” dediği duyuldu.
TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklandı.
Yurt dışında olduğu tespit edilen örgüt lideri hakkında Türkiye’ye getirilmesi amacıyla kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi.
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