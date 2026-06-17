Bursa'da esnaf kavgası kanlı bitti. Kendi yarasını unutan baba evladı için çırpındı: "Oğlum sakın ölme"
17.06.2026 15:54
Son Güncelleme: 17.06.2026 16:32
Bursa'da komşu iki esnaf arasında iş yeri önüne araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu bıçaklandı. Boynundan bıçaklanan baba, göğsünden ağır yaralanan oğluna tampon yapıp "Oğlum sakın ölme." diyerek ağladı.
Bursa'da park yeri kavgasında boynundan bıçaklanan baba, göğsünden yaralanan oğluna tampon yapıp başında ağladı.
Olay saat 11.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Samanlı Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre; lastik dükkanı bulunan Savaş D. (52) ve Ahmet D. (23) ile dükkan komşuları olan demir doğrama atölyesi sahibi Muhammed A. (46) arasında, iş yeri önüne araç park etme nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı-sopalı kavgaya dönüştü.
Demir sopayla darbedildiği öne sürülen Muhammed A., baba ile oğlunu bıçakladı. Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ahmet D. yere yığıldı.
Boynundan yaralanan Savaş D. ise oğlunun yarasına tampon yapıp, başında bekledi. Yerde yatan yaralı oğluna, "Sakın ölme oğlum." diyerek ağlayan Savaş D.'yi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Savaş D. ile Ahmet D., kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Ahmet D.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, Muhammed A. ise polis eşliğinde götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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