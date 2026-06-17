Bursa'da esnaf kavgası kanlı bitti. Kendi yarasını unutan baba evladı için çırpındı: "Oğlum sakın ölme"

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Savaş D. ile Ahmet D., kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

YASAL UYARI

BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.