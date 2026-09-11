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Bursa'da olaylı gece. Önce eşine saldırdı, sonra gelen polislere

11.09.2026 09:15

DHA

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Bursa'da eşine saldırdığı öne sürülen şüpheli, çağrılan polis ekiplerine de saldırınca biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Bursa'da olaylı gece. Önce eşine saldırdı, sonra gelen polislere
DHA

Bursa'da bir şüpheli önce eşine sonra polise saldırdı.

 

Olay, saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

Bursa'da olaylı gece. Önce eşine saldırdı, sonra gelen polislere 1
DHA

Selim A., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle eşine saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da olaylı gece. Önce eşine saldırdı, sonra gelen polislere 2
DHA

Şüpheli, gelen polis ekiplerine de saldırınca biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

 

Polis merkezine götürülen Selim A.'nın daha önce uyuşturucu madde kullanmaktan suç kaydının bulunduğu belirtildi.

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