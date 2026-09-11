Bursa'da olaylı gece. Önce eşine saldırdı, sonra gelen polislere
11.09.2026 09:15
Bursa'da eşine saldırdığı öne sürülen şüpheli, çağrılan polis ekiplerine de saldırınca biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.
Bursa'da bir şüpheli önce eşine sonra polise saldırdı.
Olay, saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi.
Selim A., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle eşine saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Şüpheli, gelen polis ekiplerine de saldırınca biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.
Polis merkezine götürülen Selim A.'nın daha önce uyuşturucu madde kullanmaktan suç kaydının bulunduğu belirtildi.