Bursa'da pire istilası. Kaşınmaktan hastanelik oldular, evden çıkanlar şaşırttı
11.08.2026 10:35
Bursa'da kullanılmayan binada sağlıksız koşullarda tutulan hayvanlar, bir sokağı pirelerin basmasına neden oldu.
Bursa'da kullanılmayan bir apartmanda sağlıksız şekilde tutulan hayvanlar, belediye ekiplerinin çalışmasıyla bakıma alındı.
Olay Yıldırım ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'ndeki Yıldız Sokak'ta yaşandı.
MAHALLELİ HASTANELİK OLDU
Sokakta bulunan ve kullanılmadığı belirtilen üç katlı apartmanda tutulan hayvanlardan çevreye yayılan pireler, mahalleyi sardı.
Vücutlarında ısırık izleri ve kabarmalar oluşan bazı kişiler ise hastaneye başvurdu.
EVDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI
Mahallelinin şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, binada inceleme başlattı.
Adreste yapılan kontrollerde bir ölü köpeğin yanı sıra uygunsuz şartlarda tutulan 15 tavuk, bir kedi ile bir köpek tespit edildi.
HAYVANLAR BELEDİYE EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Mahallelinin tepki gösterdiği bina sahibine ise ulaşılamadı.
Acil müdahale gerektiren hayvanlar ekipler tarafından kurtarılıp, Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi ve tedaviye alındı.