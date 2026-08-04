Bursa'da sıra dışı dostluk. Yaralıyken iyileştirdi, artık peşinden ayrılmıyor

‘Ceksın’ ile aralarında güçlü bir dostluk bağı oluştuğunu ifade eden Osman Can Baylar, “Ceksın ile hikayem mayıs ayında başladı. Sahilde geziyordum yuvadan düşmüş bir vaziyette buldum ve karıncalar etrafını sarmıştı. Kutuya koyarak yanıma alıp, getirdim. İnternetten karga yavrusu ne yer ne içer diye baktım. Ona göre büyüttük kısa süre sonra tüylenmeye başladı. Uçmasını öğrendiği zaman bulduğum yere gittim bıraktım ama ertesi gün geri geldi. İki gün sonra yeniden bıraktım tekrar geri geldi. Artık bizimle beraber. Köyün maskotu oldu” dedi.