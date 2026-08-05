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Bursa'da tavuk çiftliğinde yangın

05.08.2026 16:56

Son Güncelleme: 05.08.2026 17:33

DHA

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. 1 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken binlerce tavuk telef oldu.

Bursa'da tavuk çiftliğinde yangın
DHA

Bursa'da bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı.

 

Mudanya ilçesine bağlı Dedeköy Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

12 BİN TAVUK TELEF OLDU 1
DHA

12 BİN TAVUK TELEF OLDU

İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

 

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

 

Yangında, çiftlikte bulunan yaklaşık 12 bin tavuğun dumandan etkilenerek telef olduğu bildirildi.

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