Bursa'da TIR'dan dökülen yakıt zincirleme kazaya neden oldu. 10 araç birbirine girdi
06.09.2026 10:01
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki bir TIR'dan yola dökülen yakıt nedeniyle kayganlaşan yolda yaklaşık 10 araç kazaya karıştı. Trafiğe kapatılan yol dron ile görüntülendi.
Bursa'da seyir halindeki bir tırdan yola yakıt dökülmesi sonucu yaklaşık 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Karacaoba mevkiinde yaşandı. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen TIR'dan yola mazot dökülmeye başladı.
Durumu fark eden tır şoförü aracı emniyet şeridine çekerken, arkadan gelen diğer sürücüler yakıt nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek kazaya karıştı.
Yaklaşık 10 aracın karıştığı kaza sonrası trafik aksarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrol sağlarken, sağlık ekipleri kazada yaralanan kişilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazaya karışan araçlar, dron ile görüntülendi.
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