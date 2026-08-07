Bursa'da valilik önünde şüpheli valiz alarmı
07.08.2026 10:43
Bursa'da valilik binası önündeki şüpheli valizler polisi alarma geçirdi.
Bursa'da Bursa Valiliği'ne ait ek hizmet binası önünde şüpheli valiz alarmı yaşandı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi üzerinde bulunan Bursa Valiliği Ek Hizmet Binası'nın karşısındaki otoparkta meydana geldi.
Sabah işe gelen otopark görevlisi, otoparkta başıboş iki adet valizi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
POLİS ALARMA GEÇTİ
İhbar üzerine olay yerine hızla gelen polis ekipleri, valizi açarak inceledi.
Valizde, kıyafet ve ev eşyaları olduğunu fark eden ekipler, sahibine haber verdi.
Valizler daha sonra sahibi tarafından bulunduğu yerden alındı.