Bursa'da yola savrulan motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı. 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
29.08.2026 16:32
Bursa'nın İnegöl ilçesinde refüje çarparak yola savrulan motosiklet sürücüsü Talha Taner Kırca'ya arkadan gelen otomobil çarptı. Ağır yaralanan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolunda meydana geldi.
İnegöl'den Bozüyük yönünde seyir halinde olan Talha Taner Kırca yönetiminde motosiklet, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje ardından bordür taşlarına çarparak savruldu.
Çarpmanın etkisiyle yola düşen genç sürücüye, aynı yönde ilerleyen Emin S. (23) idaresindeki otomobil çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
GENÇ SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Kazada ağır yaralanan Talha Taner Kırca, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü Emin S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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