Bursa'da yollar göle döndü, çocuklar ses sularında oynadı
03.06.2026 03:55
Bursa'da sağanak ve dolu yağışı hayatını olumsuz etkiledi. Yollar adeta göle dönerken, düşen bir yıldırım nedeniyle 6 koyun öldü. Sokaklarda çocukların sel sularında oynadığı görüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle rögarlar taştı, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerleri ve saçak altlarına sığınırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Ceviz büyüklüğünde yağan dolu ise araç sahiplerine zor anlar yaşattı.
Yağış anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Meteorolojinin uyarılarının ardından etkili olan yağışın, kısa sürede ilçede yaşamı olumsuz etkilediği görüldü.
Sağanağın yanı sıra etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Yeni Mahalle’de bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç vatandaşlar tarafından kesilerek bulunduğu yerden kaldırıldı.
ÇOCUKLAR SEL SULARINDA OYUN OYNADI
Sokak ve caddelerde su birikintilerinin oluşmasının ardından sokaklarda çocukların sel sularında oynadığı görüldü. Öte yandan sağanak nedeniyle çatısı delinen kapalı pazar yerini su bastı, tezgahlar zarar gördü.
YILDIRIM DÜŞTÜ, 6 KOYUN ÖLDÜ
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Alibeyköy Mahallesi'ndeki mera alanında meydana geldi. Küçükbaş hayvan yetiştiricisi İsmail İpek (55), aniden bastıran sağanak yağıştan korunmak amacıyla koyunlarını merada bırakıp seraya sığındı.
26 küçükbaştan oluşan sürü ise yakındaki bir ağacın altına toplandı. Bu sırada koyunların bulunduğu ağaca yıldırım isabet etti. Yıldırımın yakına düştüğünü fark eden İpek, sürüsünün yanına koştuğunda hayvanlarının yere serildiğini gördü. Yıldırımın düşmesi sonucu 6 koyun, ölürken birinin de yaralandığı tespit edildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak zarar tespit çalışması gerçekleştirdi ve tutanak tuttu. Yaşadığı olayı anlatan sürü sahibi İsmail İpek, "Çok şiddetli yağmur yağıyordu, şimşek çakıyordu. Yağmurdan korunmak için seranın içine girdim. Hayvanlar da ağacın dibine gitmiş. İçeri girdikten hemen sonra büyük bir ses geldi. Yıldırım düştü. Hayvanlar dağıldı. Bazıları olduğu yerde kaldı. 6 tanesi öldü, 1 tanesi yaralandı" dedi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince olaylı ilgili olarak zarar tespit çalışmasının ardından rapor hazırlanacağı öğrenildi.