Büyük yangında zarar görmüştü. 700 yıllık yapı restore edildi

Restorasyon sürecinde hem tarihi dokunun korunduğunu hem de modern mühendislik tekniklerinden yararlanıldığını vurgulayan Şeker, yapının geleceğe güvenli şekilde taşınabilmesi adına önemli uygulamalar yapıldığını, yapıda çelik çatı sistemi kullanıldığını ve taşıyıcı çelik kolonların taş ayakların içerisine gizlenerek tarihi görünümün korunmasının sağlandığını aktardı.

Yapılan çalışmalar sayesinde hem yapının estetik görünümünün korunduğunu hem de dayanıklılığının artırıldığını ifade eden Şeker, modern tekniklerin tarihi yapı ile uyumlu şekilde kullanıldığını kaydetti.

İBADETE AÇILMASI BEKLENİYOR

Sungurbey Camii’nin dönemin en nitelikli taş ve ahşap işçiliğini yansıtan eserlerden biri olduğunu belirten Şeker, "Yapının özgün durumunu koruyabilmek adına ve özgün halini yansıtabilmek adına 6 adet taş ayak yaptık. Bu taş ayak üzerinde kemerlerimizi koyduk. Mevcut taşlarda temizlik, konservasyon ve koruma işlemleri gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 3 yıldır devam eden çalışmaların ardından restorasyon çalışmaları tamamlanan caminin önümüzdeki günlerde ibadete açılması bekleniyor.