Büyükçekmece'de toprak kayması
03.08.2026 19:15
Son Güncelleme: 03.08.2026 19:34
Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalma ihtimaline karşı arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
IHA
Büyükçekmece Mimar Sinan Sahil’de toprak kayması yaşandı.
Sahil ile binalar arasında bulunan toprak kısmında göçme yaşandı. Kayan toprak, sahil yolunu kısmen kapattı.
IHA
TOPRAK ALTINDA MAHSUR KALANLAR VAR
O sırada sahilde olan vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ve arama-kurtarma ekipleri toprak altında kalma ihtimaline karşın hassas arama çalışması başlattı.