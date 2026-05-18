Çalışmalar hızlandı. İlçede kilosu 80 lira, yoğun mesai başladı

Sarıgöl Ovası’ndaki bağlarda üreticiler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün belirlediği ilaçlama programına uygun şekilde çalışmalarını yürütürken, sıcak havalara rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren bağların yolunu tutuyor.

Üreticilerden Raziye Esmeray, Kurban Bayramı öncesinde bağ işlerinin mutlaka tamamlanması gerektiğini belirterek, "Üzüm bağlarımızda bayram öncesi yapılacak işlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kurban Bayramı döneminde işler daha da meşakkatli oluyor. Bu nedenle bağ bakımlarını önceden tamamlamamız gerekiyor." dedi.