Cami avlusunda genç çifti uyaran imam darbedildi

Olayın cemaati üzdüğünü söyleyen cami yönetiminde görevli Uğur Uludoğan, imamın çifti uyarınca saldırıya uğradığını söyleyerek, “Bunun üzerine şahıs, Ömer hocamıza saldırıyor, darp edip yere düşürüyor. Yanında bulunan arkadaşı da araya girip ayırmaya çalışırken, darp eden kişi, tekrar geliyor ve hocamıza tekrar hücum ediyor. Hocamız da bunu elinden yakalıyor ki karakola teslim etmek için bırakmıyor. Kalkıyor, kolunu ısırıyor. Yani bu artık bir darptan çıkmış, bir vahşete dönüşmüş. Dolayısıyla da hoş olmayan, nahoş şeyler. Bayan orada yerlere düşüyor, rezillik. Bulunduğumuz ortam hasebiyle yadırganacak, korkunç derecede bir olay” dedi.