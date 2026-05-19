Cami yıkıldı, minare kaldı. Görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
19.05.2026 13:41
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hasanpaşa Mahallesi'nde yıkılan camiden geriye kalan minare ilgi görüyor.
İnegöl ilçesinin kırsal Hasanpaşa Mahallesi'ndeki caminin 2000 yılında yıkılmasına karar verildi. Ancak mahalle sakinleri, minarenin yıkılmasına rıza göstermedi. Bunun üzerine cami yıkılıp farklı noktaya yenisi yapıldı. Yıkılmayan eski minare ise mahallenin sembolü haline geldi.
Hasanpaşa Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşların kökleri, 1893 yılında Gürcistan’dan gerçekleşen göçe dayanıyor.
Göçün ardından kurulan köyün, tarihi süreçte büyük acılara ve yıkımlara sahne olduğu söyleniyor. Bölge halkının aktardığı bilgilere göre köy, Yunan askerleri tarafından iki kez tamamen yakıldı. 1893 yılındaki bu yıkımlardan geriye, köyün o dönemki camisinden sadece tek bir minare ayakta kalabildi.
Savaşın ardından minarenin yanında bulunan eski cami, zamanla atıl durumda kaldı. İlerleyen yıllarda mevcut yapının ihtiyacı karşılayamaması üzerine eski cami yıkıldı ve köyün başka bir noktasına yeni bir cami inşa edildi. Ancak o dönemden kurtulan tarihi minareye dokunulmadı.
Bugün mahalle halkı tarafından bir sembol olarak kabul edilen tarihi yapı, özenle korunuyor. Düzenli olarak bakım ve onarımları yapılan minare, köy için manevi değer taşıyor. Köyde düzenlenen etkinliklerde mahalle sakinleri minarenin etrafında toplanarak vakit geçiriyor.
Köye dışarıdan gelen misafirler ise, ortada bir cami olmaksızın sadece bir minarenin durduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
YASAL UYARI
BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.