Camide gördüklerini unutamadı, ücretsiz dağıtmaya başladı
29.05.2026 11:08
Kayseri'de döner ustası Erdal Atsız, camide gördüğü bedensel engelli çocuğun azminden etkilenerek işletmesinde "İkramda engel yok" projesini hayata geçirdi. Atsız, 1 yıl boyunca engelli bireylere ücretsiz yemek ikram edecek.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Düvenönü bölgesinde döner işletmeciliği yapan Erdal Atsız, aynı ilçede yer alan Aydınlıkevler Camisi'nde çocukların camiye olan bağlılıklarını artırmak için 52 haftalık düzenlenen “Çocuklar yok olmasın” projesi kursuna çocuğunu kaydettirmeye gitti.
Bu sırada 350 kişilik kursta bedensel engelli bir çocuğu gören Atsız, çocuğun azminden etkilenerek cami imamı Ömer Çekiç ile birlikte 1 hafta önce “İkramda engel yok” projesini hayata geçirdi.
“Bu işletmede özel gereksinimli çocuklara ikram ücretsizdir” yazısı asan Atsız, 1 yıl boyunca engelli bireylere ücretsiz yemek ikram edecek.
20 yıldır döner ustası olduğunu söyleyen Erdal Atsız, “Camiye oğlumu gönüllü olarak dini bilgiler dersine yazdırmaya gitmiştim. Orada bir bedensel engelli çocuğu gördüm. Onun bu azmi ve bulunduğu durum beni çok etkiledi. Ardında da cami hocamıza böyle bir şey yapmak istediğimi söyledim. O da beni kırmadı. Allah razı olsun, o da projeye destek verdi.” dedi.
Arsuzi “Projenin üstünde birkaç gün çalıştık. Ne yapabiliriz onu planladık. Onları incitmeden, üzmeden nasıl bir isim kullanabiliriz onu düşündük. Projemiz 1 hafta önce başladı. 1 yıl boyunca özel gereksinimli kardeşlerimiz işletmemize gelip, istedikleri yemeği yiyip ücretsiz şekilde gidebilirler.” diye konuştu.
Atsız, “Vatandaşlardan da gayet olumlu tepkiler alıyoruz. Sanal medya üzerinden de desteklerini iletiyorlar. Hocam sayesinde ilk defa böyle bir projeyi hayata geçirdik. Normalde de zaten öğrencilere de destek oluyoruz. Genelde eksik parası olanlardan da parasını almıyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Onların mutlu olması her şeyden önemli. Fiziksel olarak bakıyoruz. Koşul ve şart sormuyoruz. O şekilde yardımcı oluyoruz.” ifadesini kullandı.
