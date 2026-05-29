Camide gördüklerini unutamadı, ücretsiz dağıtmaya başladı

20 yıldır döner ustası olduğunu söyleyen Erdal Atsız, “Camiye oğlumu gönüllü olarak dini bilgiler dersine yazdırmaya gitmiştim. Orada bir bedensel engelli çocuğu gördüm. Onun bu azmi ve bulunduğu durum beni çok etkiledi. Ardında da cami hocamıza böyle bir şey yapmak istediğimi söyledim. O da beni kırmadı. Allah razı olsun, o da projeye destek verdi.” dedi.

Arsuzi “Projenin üstünde birkaç gün çalıştık. Ne yapabiliriz onu planladık. Onları incitmeden, üzmeden nasıl bir isim kullanabiliriz onu düşündük. Projemiz 1 hafta önce başladı. 1 yıl boyunca özel gereksinimli kardeşlerimiz işletmemize gelip, istedikleri yemeği yiyip ücretsiz şekilde gidebilirler.” diye konuştu.