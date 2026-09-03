Camide kediyi tekmeleyen saldırgana gözaltı
03.09.2026 11:50
Erzurum'da bir camide namaz kılan adam, ayaklarının arasına giren bir kediyi tekmeledi.
Erzurum'da camide bir kediye tekme atan şüpheli gözaltına alındı.
Olay, 25 Ağustos günü Aziziye ilçesindeki Adalar Camisi'nde yaşandı. Yatsı namazı kılan cemaatin arasında gezen bir kedi, ayaklarına dolandığı bir kişi tarafından tekmelendi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde kedinin tekmenin etkisiyle havalandığı ve imamın kafasına çarparak yere düştüğü görüldü.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda tepki paylaşımı yapıldı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımlar sonrası soruşturma başlattı. Kimliği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Kedinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.