Camide kediyi tekmeleyen saldırgana gözaltı

Erzurum'da camide bir kediye tekme atan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 25 Ağustos günü Aziziye ilçesindeki Adalar Camisi'nde yaşandı. Yatsı namazı kılan cemaatin arasında gezen bir kedi, ayaklarına dolandığı bir kişi tarafından tekmelendi.