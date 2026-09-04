Camiye gelen kadının çantasından cüzdanını çaldı, tutuklandı

Güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliler camiden çıkıp otobüse binerek bölgeden ayrıldı.

Camiden çıktıktan sonra altınlarının çalındığını fark eden Emine Ö., durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden kimliğini tespit ettiği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.