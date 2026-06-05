Çamurun içinde zorlu mesai. 8 bin dekar alana ekiliyor, düşük şeker oranıyla ilgi görüyor

Tosya ilçesinde çeltik üreten Akbük köyü muhtarı Hayrettin Gül, “İlk önce keşan işlemini yapıyoruz. Traktörle gölet düzlemesini yapıyoruz. Ondan sonra tohumunu ıslatıyoruz, birkaç gün bekletiyoruz. Çok zahmetli bir iş” dedi.

Gül, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sürekli suyun ve çamurun içinde oluyoruz. 'Pirinç fiyatları pahalı' diyenler gelsinler de buradaki çileyi görsünler. Traktör ve drone ile ekmiyoruz, geleneksel yöntemlerle ekiyoruz. Lezzetini çiftçinin elinden alıyor. Şeker oranı çok düşük. Diğer pirinçlere göre beşte bir oranında daha az şeker var. Şeker hastaları rahatlıkla yiyebilir.”