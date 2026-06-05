Çamurun içinde zorlu mesai. 8 bin dekar alana ekiliyor, düşük şeker oranıyla ilgi görüyor
05.06.2026 14:24
Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden olan Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, sarıkılçık çeltiğinin ekimine başlandı.
Ilgaz Dağı'nın kar sularıyla beslenen Devrez Çayı çevresindeki köylerde tarlalar, sarıkılçık çeltiği ile buluşturuldu. Bir önceki sezondan kalan anızları temizleyen çiftçiler, tarlaları suladıktan sonra "keşan" işlemini gerçekleştirdi.
Bir yandan tarlaları ekime hazırlayan çiftçiler, diğer yandan da nadasa bıraktıkları tarlalarda dizlerine kadar ulaşan suyun ve çamurun içerisinde çeltik ekimine başladı.
YAĞIŞLAR VERİMİ ETKİLEDİ
Geçen yıl kuraklık ve sulama sorunu sebebiyle yüzde 80'e ulaşan verim kaybı yaşayan çeltik üreticileri, bu yıl ki yağışların ardından yaşanan su bolluğundan dolayı memnun olduklarını söyledi.
Kastamonu'da coğrafi işaret tesciline sahip sarıkılçık pirinci başta olmak üzere yaşar, maratelli ve osmancık çeşitlerinde pirinç yetiştiriliyor. Öte yandan, yüzde 17 şeker oranına sahip sarıkılçık pirinci büyük ilgi gösteriyor.
Resmi verilere göre, il genelinde toplamda 264 çeltik üreticisi 8 bine yakın dekar alanda çeltik ekimi gerçekleştiriyor.
"ŞEKER ORANI ÇOK DÜŞÜK"
Tosya ilçesinde çeltik üreten Akbük köyü muhtarı Hayrettin Gül, “İlk önce keşan işlemini yapıyoruz. Traktörle gölet düzlemesini yapıyoruz. Ondan sonra tohumunu ıslatıyoruz, birkaç gün bekletiyoruz. Çok zahmetli bir iş” dedi.
Gül, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Sürekli suyun ve çamurun içinde oluyoruz. 'Pirinç fiyatları pahalı' diyenler gelsinler de buradaki çileyi görsünler. Traktör ve drone ile ekmiyoruz, geleneksel yöntemlerle ekiyoruz. Lezzetini çiftçinin elinden alıyor. Şeker oranı çok düşük. Diğer pirinçlere göre beşte bir oranında daha az şeker var. Şeker hastaları rahatlıkla yiyebilir.”
Karabey köyünde çeltik üreticisi Akif Bilgili ise coğrafi işaretli sarıkılçık pirincinin genetiğiyle oynanmamış bir tohum olduğunu söyledi.
2017 yılında da coğrafi işaret belgesini alan pirince halk arasında ‘tencere patlatan’ da deniyor. Nedeni ise diğer pirinçlere göre iki kat daha fazla doyurucu olmasıyla açıklanıyor.
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