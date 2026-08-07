Çanakkale'de 35 noktaya uyuşturucu operasyonu: 68 şüpheli yakalandı

Yapılan operasyon neticesinde 68 şüpheli yakalandı. Haklarında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçları kapsamında adli işlem başlatılarak 14 şüpheli gözaltına alındı.