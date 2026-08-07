Çanakkale'de 35 noktaya uyuşturucu operasyonu: 68 şüpheli yakalandı
07.08.2026 12:53
Jandarmanın 35 adrese düzenlediği operasyonlarda 27 kilo 775 gram esrar, yüzlerce kök kenevir ve skunk ele geçirildi. 68 şüpheliden 5'i tutuklandı.
35 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ
Çanakkale'de jandarma ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında 68 şüpheliye yönelik 35 adrese operasyon düzenlendi.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1-31 Temmuz tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı skunk/kenevir ekimi ve uyuşturucu madde kullanımı yaptıkları belirlenen 68 şüphelinin adreslerine yönelik adli makamlardan alınan arama kararları doğrultusunda operasyon gerçekleştirildi.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE VE KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlar çerçevesinde yapılan aramalarda; 27 kilo 775 gram esrar maddesi, 397 kök kenevir bitkisi, 7 kök skunk bitkisi, 294 gram skunk, 46 gram kenevir tohumu, 2 gram skunk tohumu, 575 gram sentetik kannabinoid/bonzai, 126 adet sentetik ecza, 29 gram metamfetamin, 21 litre el yapımı kaçak alkol, 6 adet hassas terazi, 5 bin 115 TL suçtan elde edilen gelir, 2 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
68 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yapılan operasyon neticesinde 68 şüpheli yakalandı. Haklarında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçları kapsamında adli işlem başlatılarak 14 şüpheli gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLERDEN 5'İ TUTUKLANDI
‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklanırken, 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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