Çanakkale'de katı atık bertaraf ve depolama tesisinde yangın
29.07.2026 12:32
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan katı atık bertaraf ve depolama tesisinde çıkan yangın çıktı. Dumanların birçok yerden görüldüğü yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Bilaller köyünde bulunan Troas Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.
Ayvacık Belediyesi itfaiyesi de yangın söndürme çalışmalarına destek verirken, polis ve jandarma ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.
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