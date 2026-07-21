Caretta caretta 5 yıl sonra Didim'de aynı noktaya yuva yaptı

Aydın'ın Didim ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir caretta caretta, 5 yıllık aranın ardından yumurtlamak için yine aynı kumsalı seçti.

Sabah saat 05.00 sıralarında Manastır Koyu civarındaki bir otelin plajında devriye atan güvenlik görevlisi, yumurtalarını bıraktıktan sonra denize dönmeye çalışan deniz kaplumbağasını fark etti.

Durumun otel yönetimine bildirilmesiyle birlikte alan hızla koruma altına alındı. Yetkililer tarafından gerekli önlemlerin alındığı yuvadaki yumurtalardan çıkacak yavruların, yaklaşık iki aylık kuluçka süresinin ardından denize ulaşması bekleniyor.

2 FARKLI NOKTADA YUVA AÇMAYA ÇALIŞTI

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saat 05.00 sıralarında Didim Manastır Koyu yanında bulunan bir otelin plajını kontrol eden güvenlik görevlisi, denize doğru dönen bir caretta caretta gördü.

Durumun otelin güvenlik müdürüne bildirilmesi üzerine bölgede inceleme yapıldı.

Yapılan kontrollerde deniz kaplumbağasının şezlongların arasından geçerek iki farklı noktada yuva açmaya çalıştığı belirlendi.

İlk kazı yaptığı alanın taşlık olması nedeniyle bu noktadan vazgeçen caretta carettanın, daha sonra uygun bulduğu ikinci noktaya yuvasını açarak yumurtalarını bıraktığı tespit edildi.

Yuva alanına gelen otel işletmesi sahibi Kadir Karakaya da, aynı kumsala 5 yıl önce de bir caretta carettanın yuva yaptığını hatırlattı.

O dönem bırakılan 83 yumurtadan çıkan 60 yavrunun sağlıklı şekilde denize ulaştığını belirten Karakaya, yeniden aynı plajın tercih edilmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.