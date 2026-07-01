Caretta caretta yuvalarına dikkat. Sahilde bunu yapana 699 bin TL ceza

EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, bu yıl yağışların çok olması dolayısıyla nehirlerde aşırı su yüklenmesi olduğunu, nehir aracılığıyla denizlere ciddi miktarda atık ulaştığını, dalgalarla da bu atıkların sahillere biriktiğini söyledi.

Sahillerdeki kirliliğin ikinci nedeninin, günübirlikçilerin bırakıp gittikleri çöpler olduğunu belirten Dr. Canbolat, "Bu çöpler yuvalar için ciddi problem. Araç girişleri fazla, özellikle sahibi olmayan alanlarda. Sahibi olmayan dediğim şey, herhangi bir turizm tesisinin olduğu kumsala kolay kolay yabancı araç giremez. Kum düzlemesi için yapılan şeyler var. Bazıları daha uygun araçlarla, geniş paletli ve hafif araçlarla kumsal düzlemesi yapıyor. Bazıları traktörlerle yapıyor. Traktörlerle yapılmaması lazım çünkü kumların sıkışmasına neden oluyor. Özellikle boş alanlarda, sakin alanlarda fazla miktarda traktör girişi, araç girişi, dört tekerli araçlar; ATV'ler özellikle problem. Kızılot'ta geleneksel olarak ATV kullanımı yaygın. Boğazkent, Denizkent bölgelerinde ise traktörler çok büyük sıkıntı" dedi.

Bu sahillerdeki bir diğer sorunun kum alımları olduğunu dile getiren Dr. Ali Fuat Canbolat, "Çöpler dışında maalesef bazı alanlarda önemli miktarda kum alımı yapılıyor. Artık bu dönemde kumsallardan kum alımının olduğunu görmek gerçekten üzücü. Çünkü bu kaplumbağaları geçtim, Kıyı Kanunu gereği yasak. Kaplumbağaların korunması genelgesi var, bu bir genelge ama kumsaldan kum alımı Kıyı Kanunu'na tabi bir işlem. Hala bunları görüyor olmak üzücü. Bunlar başlıca sorunlarımız" diye konuştu.