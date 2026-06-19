Caretta carettalar üreme dönemine girdi. Yuvalar koruma altına alınıyor

Tekirova ile Göynük mahallelerindeki 5 yıldızlı otelin kullanımındaki plajda işletmecilerin ihbarıyla iki yuva daha tespit edildi.

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi arasında yapılan protokolle koruma ve izleme çalışmaları kapsamında yuvalar incelendi.

Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya ve beraberindeki gönüllüler, otel yöneticilerince belirtilen yuvalarda yumurta tespiti ve kafesleme çalışması gerçekleştirdi. Kafese bilgilendirici not asıldı.

Korumaya alınan yuvalar hakkında otel işletmecilerine bilgi verildi. Çıralı Plajı ile Tekirova ile Göynük mahallelerindeki plajlarda toplam yuva sayısı 38 oldu.