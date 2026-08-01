Çatıdaki çıplak turist mahalleyi alarma geçirdi. İtfaiyecileri geri gönderdi, işçiler neye uğradığını şaşırdı
01.08.2026 15:37
Son Güncelleme: 01.08.2026 15:42
İstanbul Beyoğlu'nda çıplak halde çatıya çıkan turist, mahalleyi alarma geçirdi. ntihar edeceği zannedilen adam, itfaiyecilere "Dolaşmaya geldim." dedi. Bunun üzerine ekipler müdahale etmeden olay yerinden ayrıldı. Bir işçi, yaşananları anlatırken "Dedik 'Bu kime hareket yapıyor?' Biz utandık geriye döndük." diye anlattı.
Beyoğlu'nda 5 katlı bir binanın çatısına çıplak çıkan yabancı uyruklu turist, çevrede paniğe neden oldu.
Mahalle sakinleri, kişinin intihar girişiminde bulunduğunu düşünerek polis ve itfaiye ekiplerini çağırdı.
VATANDAŞLAR POLİSİ ARADI
Olay, Gümüşsuyu Mahallesi Mebusan Yokuşu'ndaki 5 katlı rezidansta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Çatıya çıplak şekilde çıkan ve uygunsuz hareketlerde bulunan turisti gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıya çıkarken, turist ekiplere "Dolaşmaya geldim." dedi. Bunun üzerine ekipler herhangi bir müdahalede bulunmadan olay yerinden ayrıldı.
"ÇIPLAK ŞEKİLDE ETRAFA HAREKET YAPIYORDU"
Yan binada çalışan işçi Mustafa Örs “Biz burada çalışıyoruz. Bir baktık ki adam çıkmış uygunsuz bir şekilde üst baş yok dolaşıyor. Dedik bu kime hareket yapıyor? Biz utandık geriye döndük. Bir daha baktık adam tekrar diğer tarafa hareket yapıyor. Biz işçiyiz. Bir şey diyemedik. Çektik gittik.” dedi.
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