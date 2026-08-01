Çatıdaki çıplak turist mahalleyi alarma geçirdi. İtfaiyecileri geri gönderdi, işçiler neye uğradığını şaşırdı

Yan binada çalışan işçi Mustafa Örs “Biz burada çalışıyoruz. Bir baktık ki adam çıkmış uygunsuz bir şekilde üst baş yok dolaşıyor. Dedik bu kime hareket yapıyor? Biz utandık geriye döndük. Bir daha baktık adam tekrar diğer tarafa hareket yapıyor. Biz işçiyiz. Bir şey diyemedik. Çektik gittik.” dedi.