Çatıda yetişiyor. Defalarca kesildi, kurudu, yine yeşerdi

Çorum’da halen hizmet veren iki tarihi hamamdan biri olan Paşa Hamamı, 1487 yılında Taceddin İbrahim Paşa Bin Hacı Bey tarafından inşa ettirildi.

Osmanlı hamam mimarisinin karakteristik özelliklerini taşıyan yapı, “çifte hamam” düzeninde planlanarak hem erkekler hem de kadınlar için ayrı bölümler halinde tasarlandı.

Kesme taş duvarları, kubbeli örtü sistemi ve geleneksel ısıtma düzeniyle klasik Osmanlı hamam mimarisinin yerel ölçekteki en dikkat çekici örnekleri arasında gösteriliyor.