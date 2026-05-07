Çatıda yetişiyor. Defalarca kesildi, kurudu, yine yeşerdi
07.05.2026 11:33
1487 yılında yaptırılan Tarihi Paşa Hamamı'nın çatısında yetişen ağaç, defalarca kesilmesine, kurumasına rağmen tekrar tekrar aynı noktadan filizlenerek büyüyor.
Çorum'da Osmanlı döneminde Hacıbeyoğlu Taceddin İbrahim Paşa tarafından 1487 yılında yaptırılan Tarihi Paşa Hamamı'nın çatısında yetişen ağaç dikkat çekiyor.
Hamamın çatısındaki kiremitlerin arasında yetişen ve gövdesi çatı katmanlarının derinliklerine uzanan ağaç, defalarca kesilmesine rağmen tekrar filizlenerek büyüyor.
Tarihi Paşa Hamamı'nın yanında tuhafiyecilik yapan Mehmet Mert, çatıdaki ağacın 39 yıldır var olduğunu dile getirerek "Daha önce çatıdaki kiremitleri değiştirdiklerinde ağacı söktüler ama tekrar çıktı. Kuruyor, geri çıkıyor. Ben burada esnaflık yapmaya başladığım günden beridir bu ağaç burada." dedi.
Tarihi Paşa Hamamı'nın işletmeciliğini yapan Bayram Dişkaya da “Yaklaşık 3 yıldır Paşa Hamamı'nın işletmeciliğini yapıyorum. 1487 yılında Hacıbeyoğlu Taceddin İbrahim Paşa tarafından yaptırılmış. Ortalama 6 yüzyıllık bir hamamdır. Hamamımız dimdik bu şekilde ayakta duruyor.” ifadesini kullandı.
"TÜRÜ HAKKINDA BİLGİMİZ YOK"
Dişkaya, "Ben burada çalışmaya başladığım zaman ağaç aynı yerinde duruyordu. Esnafımızdan aldığımız bilgilere göre de kesildiği halde tekrardan büyüyor. Ağacın hangi tür olduğu hakkında bir bilgimiz yok ama aynı bu ağaçtan hamamımızın birkaç bölgesinde de görebilirsiniz." diye konuştu.
HAMAMIN ÖZELLİKLERİ
Çorum’da halen hizmet veren iki tarihi hamamdan biri olan Paşa Hamamı, 1487 yılında Taceddin İbrahim Paşa Bin Hacı Bey tarafından inşa ettirildi.
Osmanlı hamam mimarisinin karakteristik özelliklerini taşıyan yapı, “çifte hamam” düzeninde planlanarak hem erkekler hem de kadınlar için ayrı bölümler halinde tasarlandı.
Kesme taş duvarları, kubbeli örtü sistemi ve geleneksel ısıtma düzeniyle klasik Osmanlı hamam mimarisinin yerel ölçekteki en dikkat çekici örnekleri arasında gösteriliyor.