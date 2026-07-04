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Çay içerken ölümle burun buruna geldi

04.07.2026 16:24

DHA

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Hatay'da kıraathanenin önünde kaldırımda çay içen Selim Yıldız’ın başına 2 katlı binadan kopan beton parçası düştü. Başına 11 dikiş atıldıktan sonra taburcu edilen Yıldız, apartman sakinlerinden şikayetçi oldu.

Çay içerken ölümle burun buruna geldi
DHA

Olay Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte kıraathanenin önünde oturup çay içen Selim Yıldız’ın başına, iki katlı binadan kopan beton parçası düştü. 

 

Yıldız kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesi yapılan Yıldız’ı İskenderun Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Çay içerken ölümle burun buruna geldi 1
DHA

Başına 11 dikiş atılan Yıldız, tedavisinin ardından taburcu edildi. Y

 

ıldız, polis merkezine giderek bina sakinlerinden şikayetçi oldu.

 

Yaşananları anlatan Selim Yıldız, “Kaldırımda sohbet ederken, başıma beton parçaları düştü. Ani gelişen bir olaydı. Halka açık bir yer, önlem alınması gerekiyor. Orada bir çocuk da olabilirdi. Taş düşünce aniden yere yığıldım. Ciddi bir kanamam vardı. Hastanede dikiş attılar." diye konuştu.

Çay içerken ölümle burun buruna geldi 2
DHA

Yıldız, "Ayağımı ve kolumu hareket ettiremiyorum.” diye konuştu.

 

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. 

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