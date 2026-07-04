Çay içerken ölümle burun buruna geldi

Başına 11 dikiş atılan Yıldız, tedavisinin ardından taburcu edildi. Y

ıldız, polis merkezine giderek bina sakinlerinden şikayetçi oldu.

Yaşananları anlatan Selim Yıldız, “Kaldırımda sohbet ederken, başıma beton parçaları düştü. Ani gelişen bir olaydı. Halka açık bir yer, önlem alınması gerekiyor. Orada bir çocuk da olabilirdi. Taş düşünce aniden yere yığıldım. Ciddi bir kanamam vardı. Hastanede dikiş attılar." diye konuştu.