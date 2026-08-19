Çekirge toplarken yakalandılar, milyonluk ceza yediler
19.08.2026 20:29
Nemrut Dağı Milli Parkı'ndan izinsiz şekilde çekirge toplayan iki kişiye 1,4 milyon TL ceza kesildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nemrut Dağı Milli Parkı'ndan izinsiz şekilde çekirge toplayan yabancı uyruklu 2 kişiye, ilgili mevzuat kapsamında 1,4 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.
Bakan Yumaklı, açıklamayı resmi sosyal medya hesabından yaptı.
Açıklamada, ""Biyokaçakçılara göz açtırmıyoruz. Doğal mirasımız Nemrut Dağı Milli Parkı'ndan izinsiz şekilde tür toplayıcılığı yapan 2 yabancı uyruklu şahsa, ilgili mevzuatımız kapsamında 1,4 milyon lira idari para cezası uyguladık" dedi.
Bakan Yumaklı, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:
"DKMP ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün eş güdüm içinde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen 16 çekirgeyi yeniden doğayla buluşturduk. Ülkemizin paha biçilemez ekolojik zenginliğini her alanda savunmaya ve korumaya devam edeceğiz."