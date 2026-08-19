Çekirge toplarken yakalandılar, milyonluk ceza yediler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nemrut Dağı Milli Parkı'ndan izinsiz şekilde çekirge toplayan yabancı uyruklu 2 kişiye, ilgili mevzuat kapsamında 1,4 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.