Çekmeköy'de facianın eşiğinden dönüldü. Şişme oyun parkı ters döndü, çocuklar altında kaldı
17.08.2026 15:59
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir sitenin bahçesindeki şişme oyun parkı, rüzgarın etkisiyle ters döndü. Parkta oynayan üç çocuk hafif yaralandı.
İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Güngören Mahallesi’ndeki bir sitenin bahçesinde dün öğle saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.
Şişme oyun parkı, rüzgarın etkisiyle ters döndükten sonra taklalar attı.
ÜÇ ÇOCUK YARALANDI
Bu sırada parkta oynayan üç çocuk yere düştü. Çocukların şişme oyun parkının altında kaldığını gören aileler panik yaşadı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
ÇOCUKLARIN ŞİŞME OYUN PARKININ ALTINDA KALDIĞI ANLAR
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, üç çocuğun hafif yaralandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Site görevlilerinin olayın ardından şişme oyun parkını bahçeden kaldırdığı öğrenildi. Olay anı, sitenin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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