Çekmeköy'de facianın eşiğinden dönüldü. Şişme oyun parkı ters döndü, çocuklar altında kaldı

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, üç çocuğun hafif yaralandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

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