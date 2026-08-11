Çeşmeden su içen çocuğun boğazından sülük çıktı
11.08.2026 18:04
Son Güncelleme: 11.08.2026 18:07
Siirt'te çeşmeden su içtikten sonra rahatsızlanan 6 yaşındaki çocuğun boğazından sülük çıktı.
Siirt'in Baykan ilçesinde 6 yaşındaki M.E., yaklaşık 10 gün önce çeşmeden su içti.
Aradan geçen sürenin ardından rahatsızlık hisseden çocuğun boğazına bakan ailesi, sülük bulunduğunu fark edince, çocuğu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
MÜDAHALE İLE ÇIKARILDI
Burada sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle çocuğun boğazındaki sülük çıkarıldı.
Boğazdan çıkarılan sülüğün büyüklüğü dikkat çekerken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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