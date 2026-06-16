Cezaevlerinde üretildi, piyasa değerinin altında satılıyor

Serginin açılışında konuşan Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç, ceza infaz kurumlarında açılan kursların hükümlülerin meslek edinmesine ve sosyal hayata hazırlanmasına katkı sağladığını belirterek şunları söyledi:

"Samsun infaz kurumlarımızda bulunan hükümlülerin ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin sergi açılışını gerçekleştirdik. Bu ürünleri iki gün boyunca satışa sunacağız. Halkımız ürünleri satın alabilecek.

Halk eğitim müdürlükleriyle ortaklaşa yürüttüğümüz kurslar sayesinde hükümlüler hem rehabilite oluyor hem de elde edilen gelirle harçlıklarını çıkarıp bütçelerine katkı sağlayabiliyor.

Bu sergileri yılda en az bir kez düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı sergimizi gezmeye ve alışveriş yapmaya davet ediyoruz."