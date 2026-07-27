Çiçeklerin bolluğu hasadı bereketli kıldı. 350-400 kovanla sağım başladı

Bu yılki yağışlarla birlikte çiçeklerin bolluğunun balda hasadı bereketli kıldığını ifade eden İsmail Akyüz, “Defne ilçesindeki Harbiye Mahallesi’nde arıcılık hizmeti vermekteyim. 350 ila 400 arasında arı kovanımla hizmet veriyorum. Bu yıl bahar yağmurlarının bol olduğu ve çok soğuk olmayan ılıman bir mevsim yaşadık. Tabiatımızdaki bitki örtüsünün temelini oluşturan bitki tohumları toprak ana, yağmura doymasıyla beraber toprağa tutunup temizlenerek zengin bir bitki örtüsü oluşturdu. Bu da arılarımız için çiçek bolluğu ve nektar çeşitliliği oldu. Bunun için mutluyuz ve rekoltede de umutluyuz.” dedi.