Çiçeklerin bolluğu hasadı bereketli kıldı. 350-400 kovanla sağım başladı
27.07.2026 08:57
Hatay'da kış mevsiminin ve ilkbahar aylarının yağışlı geçmesi bitki örtüsü çeşitliliğinin artmasını sağlayarak arıların daha verimli çalışmasını sağladı.
Yağışlı havanın balda verimi arttırdığını ve peteklerden bal sağımına başladıklarını söyleyen arıcı İsmail Akyüz, hasadın geçtiğimiz yıla oranla bu yıl daha verimli olduğunu söyledi.
ÇİÇEKLERİN ERKEN AÇMASIYLA MESAİ ERKEN BAŞLADI
Akdeniz bölgesinde kışın ve ilkbaharın bol yağışlı geçmesiyle birlikte doğa açan çiçeklerle birlikte renk cümbüşüne bürünmüştü. Geçen yıl kuraklığın etkisiyle çiçek çeşitliliği azalırken bu yıl çiçek çeşitliliği artarak bereketli bitki örtüsü oluşturdu. Çiçeklerin erken açmasıyla birlikte arılarda bal mesaisi erken başlamıştı.
BU YIL HASAT VERİMLİ
Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşayan ve 400 arı kovanıyla arıcılık yapan arıcı İsmail Akyüz, bereketli hasatta bal sağımına başladı. Yıllardır arıcılık yapan Akyüz, geçtiğimiz yıl kuraklık olduğundan dolayı bal hasadının verimsiz olduğunu belirterek bu yılın bol yağışlı geçmesinden dolayı hasadın daha verimli olduğunu söyledi.
350-400 ARASINDA KOVANLA HİZMET VERİYOR
Bu yılki yağışlarla birlikte çiçeklerin bolluğunun balda hasadı bereketli kıldığını ifade eden İsmail Akyüz, “Defne ilçesindeki Harbiye Mahallesi’nde arıcılık hizmeti vermekteyim. 350 ila 400 arasında arı kovanımla hizmet veriyorum. Bu yıl bahar yağmurlarının bol olduğu ve çok soğuk olmayan ılıman bir mevsim yaşadık. Tabiatımızdaki bitki örtüsünün temelini oluşturan bitki tohumları toprak ana, yağmura doymasıyla beraber toprağa tutunup temizlenerek zengin bir bitki örtüsü oluşturdu. Bu da arılarımız için çiçek bolluğu ve nektar çeşitliliği oldu. Bunun için mutluyuz ve rekoltede de umutluyuz.” dedi.
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