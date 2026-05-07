Çiftçinin taşkın nöbeti. 3 gündür suyun içinde bekliyor, kara kara düşünüyor

Arazisine sürekli sızan suyu motopomplarla boşaltmaya çalışan Topal'ı ziyaret eden Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, pompaların ihtiyacı olan yakıt için destek sağlattı. Çiftçinin arazisinde Amasya Valisi Önder Bakan da inceleme yaptı.

Son iki yıldır ildeki kuraklığın ve zirai don felaketinin etkilerini yaşadıklarını hatırlatan Ziraat Odası Başkanı Cebeci, "Ekipler taşkına karşı bölgede teyakkuzda. Yeşilırmak'ı uzun yıllardır böyle coşkulu görmemiştik. Son iki yıldır kuraklıkla çok büyük mücadeleler verdik, kayıplar yaşadık. İnşallah bu senenin bereketli olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.