Çiftçinin taşkın nöbeti. 3 gündür suyun içinde bekliyor, kara kara düşünüyor
07.05.2026 12:26
Amasya'da bir çiftçi diktiği ürünler zarar görmesin diye günlerdir suyun içinde taşkın nöbeti tutuyor.
Bölgede son günlerde yağışların etkisiyle su seviyesi çoğalan Yeşilırmak Nehri, kıyısından geçtiği sebze üssü Aksalur köyünde çiftçilerin endişeli bekleyişine yol açtı.
Nehir kıyısında arazisi bulunan çiftçiler muhtemel taşkın riskine karşı yapılan uyarılar sonrası tedbirlerini artırdı. Derelerde birikerek seraları tehdit eden sular pompalarla tahliye edilmeye çalışıldı.
"DOMATESLERİM KÖTÜ OLURSA BEN NE YAPACAĞIM"
6 dönümlük arazisindeki seraya diktiği domates ve marul fideleri 3 gündür nehir yatağından toprak setin altına sızan suyun içinde kalan çiftçi Halil Topal, taşkın nöbeti tuttuğu suyu tahliye etmeye çalıştı. Ürünlerinin çürümesi endişesiyle kara kara düşünen evli ve 3 çocuk babası Topal, "6 dönümlük arazimdeki suyu pompalarla tahliye etmeye çalışıyorum. Eğer diktiğim bu domatesler hastalıktan, sudan etkilenip kötü olursa ben ne yapacağım? Çok endişeleniyorum" dedi.
"YEŞİLIRMAK'I UZUN YILLARDIR BÖYLE COŞKULU GÖRMEMİŞTİK"
Arazisine sürekli sızan suyu motopomplarla boşaltmaya çalışan Topal'ı ziyaret eden Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, pompaların ihtiyacı olan yakıt için destek sağlattı. Çiftçinin arazisinde Amasya Valisi Önder Bakan da inceleme yaptı.
Son iki yıldır ildeki kuraklığın ve zirai don felaketinin etkilerini yaşadıklarını hatırlatan Ziraat Odası Başkanı Cebeci, "Ekipler taşkına karşı bölgede teyakkuzda. Yeşilırmak'ı uzun yıllardır böyle coşkulu görmemiştik. Son iki yıldır kuraklıkla çok büyük mücadeleler verdik, kayıplar yaşadık. İnşallah bu senenin bereketli olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.
Sebze üssü köyde yılın ilk ürünü olarak 3 gün sonra salatalık hasadına başlayacaklarına değinen çiftçi Fehmi Sığırcı da, taşkın riskin karşı gece gündüz seraların başında durarak pompalarla su tahliyesi yaptıklarını söyledi.