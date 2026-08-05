Çiftçiye "net 17 lira" garanti. Bu köyde çiftçi sadece tarlasını hazırlıyor, gerisini onlar yapıyor

Yenişehir Çeltikçi Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Mahalle Muhtarı Hikmet Avşar, uygulanan model sayesinde üreticilerin ekonomik açıdan rahatladığını belirterek, "Çeltikçi köyü olarak çiftçilerimize sözleşmeli fasulye ektiriyoruz. Vatandaşımızın eline geçen para temiz 17 lira. Fasulye para yapmasa da üretici alacağı parayı biliyor. Tohumunu, gübresini biz veriyoruz. Dikimini biz yapıyoruz. Ürünlerin sevkiyatını, satış işini biz yapıyoruz. Vatandaş sadece sulama işiyle gübreleme işini yaparak yerini hazırlıyor. 3 bin dönüme yakın fasulye ektiriyoruz. Köyümüzde toplam 14 bin dönüm ekilebilir arazi bulunuyor. Fabrikalarla anlaşarak çiftçimize ödemelerini yapıyoruz. Fasulye dışında bezelye, mısır ve ıspanak ekimi de yapıyoruz. Kendi makinelerimizle hasat ederek ürünleri teslim ediyoruz. Bu sayede çiftçimiz sezon başlarken ürününü kaça satacağını biliyor. Ekonomik anlamda sıkıntı çekmiyor. Parası kalacak mı derdi yaşamadan rahat bir sezon geçirerek üretimine devam ediyor" dedi.

Kooperatifin uyguladığı üretim modeli sayesinde hem üretim planlaması sağlanıyor hem de çiftçiler pazar arama ve fiyat belirsizliği yaşamadan üretim yapabiliyor.