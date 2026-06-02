Çifte cinayette itiraf videosu ortaya çıktı
02.06.2026 13:15
Aydın'da iki kişinin bir araç içinde öldürüldüğü olaya ilişkin, olayda yaşamını yitiren kadının eşinin çektiği itiraf videosu ortaya çıktı.
Aydın'ın Söke ilçesindeki çifte cinayette iki kişi tutuklandı.
Soruşturma sürerken, olayda yaşamını yitiren kadının eşinin çektiği itiraf videosu ortaya çıktı.
Olay, 30 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında Yeni Cami Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi.
Park halindeki bir otomobile ateş açıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Ercan Zengin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Zengin'in yanındaki Nurgül Aslan ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradan da Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 1,5 aylık hamile Aslan da kurtarılamadı.
CİNAYETLERİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF EDİP VİDEO ÇEKMİŞ
Cinayetlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Nurgül Aslan'ın eşi Erkan Aslan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Erkan Aslan'ın cinayetleri işlediğini itiraf edip, cep telefonuyla kayda aldığı görüntüler ortaya çıktı.
Polis, Erkan Aslan'ın videoyu yakınlarına gönderdiğini de tespit etti. Erkan Aslan'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
BEŞ ADRESE OPERASYON
Çifte cinayetle ilgili Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri ve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Sazlıköy Mahallesi'nde beş adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda Erkan Aslan'ın babası V.A., Ferdi Y., Yener Y., Muhammed M. ve Berat A. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada; iki tabanca ve 20 mermi ele geçirildi.
Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden Muhammed M. ve Berat A., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Polis, aynı gün gece saatlerinde ikinci bir operasyon daha düzenledi. Operasyonla daha önce bırakılan Muhammed M. ve Berat A. ile kardeşi Berkan A. gözaltına alındı.
6 şüpheli, bugün polisteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Berat A. ile Muhammet M., tutuklandı, Berkan A. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 4 kişi ise serbest bırakıldı.