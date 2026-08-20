Çiğli Belediye Başkanı'nın makam aracına silahlı saldırı. Saldırgan böyle yakalandı
20.08.2026 19:34
Son Güncelleme: 20.08.2026 20:18
İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheli güvenlik görevlilerince yakalandı.
İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki boş makam aracına çalıntı motosikletle gelerek silahla ateş eden 21 yaşındaki şüpheli, belediye güvenlik personeli ve Yunus polislerince yakalandı.
Olay, öğle saatlerinde Çiğli Belediyesi binasının alt katındaki otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.S. (21) isimli şahıs, çalıntı olan bir motosikletle belediye binası otoparkına geldi.
Şüpheli, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a ait park halindeki boş makam aracına tabancayla 3-4 el ateş açtı.
KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN GÜVENLİK GÖREVLİLERİNCE YAKALANDI
Saldırının ardından bölgeden kaçmaya çalışan şüpheli K.S., belediye güvenlik görevlileri tarafından anında müdahale edilerek durduruldu.
İhbar üzerine adrese hızla sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polis ekipleri, şüpheliyi suç aleti silahla birlikte teslim aldı.
SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Şans eseri yaralananın olmadığı olay sonrası şüpheli K.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
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