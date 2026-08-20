Çiğli Belediye Başkanı'nın makam aracına silahlı saldırı. Saldırgan böyle yakalandı

Şans eseri yaralananın olmadığı olay sonrası şüpheli K.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

YASAL UYARI

İZMIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. İZMIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.