Cihazın fiyatı 30 bin TL'den başlıyor. 7'nci sınıf öğrencileri 400 TL'ye alternatif üretti

Giray Demir ise "Bu başarıyı hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok çalıştık ve emek verdik. Bölge yarışmasından sonra Türkiye ikincisi olmak bizim için büyük mutluluk oldu" dedi. Mert İnceol da "Bu yaşta böyle bir başarı elde etmek gurur verici. Önce İzmir bölgesinde birinci olduk, ardından Türkiye ikinciliği geldi. Bundan sonra projeyi geliştirip, sanayide kullanılabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.