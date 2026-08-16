NTV

Çilek, böğürtlen, türkü ve halay. Gece saatlerine kadar durmadan devam etti

16.08.2026 08:22

İHA

Google'da NTV'yi tercih et

Erzincan merkeze bağlı Tatlısu köyünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Çilek ve Böğürtlen Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Çilek, böğürtlen, türkü ve halay. Gece saatlerine kadar durmadan devam etti
IHA

Tatlısu köyünde yetiştirilen ve kısa süre önce hasadı gerçekleştirilen çilek ile böğürtlenin tanıtımına yönelik düzenlenen festivalde, Erzincan'a özgü yöresel ürünler de kurulan stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Çilek, böğürtlen, türkü ve halay. Gece saatlerine kadar durmadan devam etti 1
IHA

Festival kapsamında köy sakinleri ve katılımcılar, müzik ve türküler eşliğinde halay çekerek gönüllerince eğlendi. Yoğun katılımın olduğu etkinlik, gece saatlerine kadar devam etti.

Çilek, böğürtlen, türkü ve halay. Gece saatlerine kadar durmadan devam etti 2
IHA

Festivalin kapanışında sahne alan sanatçı Cevdet Bağca, seslendirdiği eserlerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

 

Çilek, böğürtlen, türkü ve halay. Gece saatlerine kadar durmadan devam etti 3
IHA

Coşkulu geçen festival, bölgenin tarımsal ürünlerinin tanıtılmasının yanı sıra yöresel kültürün yaşatılmasına da katkı sundu.