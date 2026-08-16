Çilek, böğürtlen, türkü ve halay. Gece saatlerine kadar durmadan devam etti
16.08.2026 08:22
Erzincan merkeze bağlı Tatlısu köyünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Çilek ve Böğürtlen Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.
Tatlısu köyünde yetiştirilen ve kısa süre önce hasadı gerçekleştirilen çilek ile böğürtlenin tanıtımına yönelik düzenlenen festivalde, Erzincan'a özgü yöresel ürünler de kurulan stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Festival kapsamında köy sakinleri ve katılımcılar, müzik ve türküler eşliğinde halay çekerek gönüllerince eğlendi. Yoğun katılımın olduğu etkinlik, gece saatlerine kadar devam etti.
Festivalin kapanışında sahne alan sanatçı Cevdet Bağca, seslendirdiği eserlerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.