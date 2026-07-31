Çin'den ithal ediliyordu, Osmaniye'de ilk kez yetiştirildi. Kilosu 4 dolara ihraç edildi

Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Rüştü Özeser, tarlayı ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde inceledi.

Yenilikçi üretim alanına dair açıklamalarda bulunan Kadirli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser, alternatif ürünlerin bölge tarımı için taşıdığı kritik öneme değindi.

Özeser, “Üreticilerimizin yenilikçi yaklaşımlarıyla gerçekleştirilen bu üretimin, bölgemizde alternatif ürünlerin yaygınlaşmasına ve diğer çiftçilerimize de örnek olmasına katkı sağlamasını bekliyoruz. Hava şartları iyi olsaydı 100 dekara 600 kilo rekolte olacaktı ancak 300 kilo elde edilebildi. Bu ürün, normalde ithal ettiğimiz bir ürün. Özellikle Çin'de yaygın olarak yetiştirilip dünyaya pazarlanıyor” dedi.