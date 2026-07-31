Çin'den ithal ediliyordu, Osmaniye'de ilk kez yetiştirildi. Kilosu 4 dolara ihraç edildi
31.07.2026 10:15
Osmaniye'nin Kadirli'de geleneksel ürünlerin dışına çıkan üreticiler, Türkiye'nin normalde Çin'den ithal ettiği dal darı üretimi ilk kez deneme amaçlı ekildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde girişimci çiftçiler Şaban ve Yasin Kayışoğlu tarafından Hardallı köyünde 100 dekar alana, ilk kez deneme amaçlı kuş yemi olarak kullanılan dal darı ekimi yapıldı.
Geleneksel ürünlerin dışına çıkarak katma değeri yüksek ürün yetiştiren çiftçiler hasat yaptı. Toplam 300 kilo rekolte elde eden girişimciler, ürününün kilosunu 4 dolara, Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihraç etti.
"DİĞER ÇİFTÇİLERİMİZE ÖRNEK OLMASINI BEKLİYORUZ"
Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Rüştü Özeser, tarlayı ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde inceledi.
Yenilikçi üretim alanına dair açıklamalarda bulunan Kadirli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser, alternatif ürünlerin bölge tarımı için taşıdığı kritik öneme değindi.
Özeser, “Üreticilerimizin yenilikçi yaklaşımlarıyla gerçekleştirilen bu üretimin, bölgemizde alternatif ürünlerin yaygınlaşmasına ve diğer çiftçilerimize de örnek olmasına katkı sağlamasını bekliyoruz. Hava şartları iyi olsaydı 100 dekara 600 kilo rekolte olacaktı ancak 300 kilo elde edilebildi. Bu ürün, normalde ithal ettiğimiz bir ürün. Özellikle Çin'de yaygın olarak yetiştirilip dünyaya pazarlanıyor” dedi.
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