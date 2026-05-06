"Çingene Kızı"na rakip geliyor. Kaçak kazıda ortaya çıktı, İkinci Zeugma heyecanı
06.05.2026 13:08
Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazıda ortaya çıkan Roma dönemine ait figürlü mozaiklerin Zeugma'daki ünlü 'Çingene Kızı' mozaiğiyle benzerlik göstermesi dikkat çekti.
Tokat'ın Zile ilçesinde bir bağ evinin bahçesindeki kaçak kazı sırasında ortaya çıkan Roma dönemine ait figürlü mozaikler, bölgenin arkeolojik potansiyelini yeniden gündeme getirdi.
"ÇİNGENE KIZI"NA BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Üzerinde antik Yunanca 'Tryphe' yazan ve 'bolluk ve bereket' anlamı taşıyan mozaikler için başlatılan ilk kurtarma kazısı tamamlanırken, eserlerin işçiliğinin Gaziantep'te Zeugma Antik Kenti'ndeki ünlü 'Çingene Kızı' mozaiğiyle benzerlik göstermesi dikkat çekti.
ROMA VİLLASI ORTAYA ÇIKABİLİR
Tokat Arkeoloji Müzesi uzmanları tarafından yürütülen kurtarma çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan mozaiklerin milattan sonra 2'nci ve 4'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendiriliyor. Kaçak kazının yapıldığı bağ evinin çevresindeki alanın kamulaştırılmasının ardından mozaiğin yanındaki ahırın yıkılarak kazı alanının genişletileceği öğrenildi. Yetkililer, bölgede daha büyük bir Roma villası kompleksinin bulunabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
ZEUGMA ANTİK KENTİ'NE BENZİYOR
Mozaiğin teknik özelliklerinin Gaziantep'teki Zeugma mozaikleriyle benzerlik gösterdiğini belirten Çizikci, "Özellikle iki farklı teknikle yapılı mozaik tekniği, Zeugma Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan eserlerle çok yakın özellikler taşıyor. Yapım tarzı bakımından karşılaştırma yapılacak en önemli örneklerden biri ‘Çingene Kızı' mozaiğidir. Bu durum bize Zile'nin arkeolojik açıdan düşündüğümüzden çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor" diye konuştu.
