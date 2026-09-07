Cipe motosiklet çarptı. Motorcu tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu
07.09.2026 15:05
Bursa'da kırmızı ışıkta geçen ciple çarpışan motosiklet savrularak yanındaki tırın lastiklerine çarptı. Kaza anı motosikletin kamerasına yansıdı.
Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan cipe motosiklet çarptı. Motosiklet, çarpmanın etkisiyle yanındaki tırın lastiklerine savruldu.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yalova-Bursa karayolunda meydana geldi.
İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan cip sürücüsü ana yola çıktı. Bu esnada yolda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, önüne çıkan cipe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, hemen yanında seyreden tırın lastiklerine çarparak durabildi.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Motosiklet sürücüsünün büyük bir tehlike atlattığı kazada, yaşananlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.