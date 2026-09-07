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Cipe motosiklet çarptı. Motorcu tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu

07.09.2026 15:05

İHA

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Bursa'da kırmızı ışıkta geçen ciple çarpışan motosiklet savrularak yanındaki tırın lastiklerine çarptı. Kaza anı motosikletin kamerasına yansıdı.

Cipe motosiklet çarptı. Motorcu tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu
IHA

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan cipe motosiklet çarptı. Motosiklet, çarpmanın etkisiyle yanındaki tırın lastiklerine savruldu.
 

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yalova-Bursa karayolunda meydana geldi.

Cipe motosiklet çarptı. Motorcu tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu 1
IHA

İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan cip sürücüsü ana yola çıktı. Bu esnada yolda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, önüne çıkan cipe çarptı.

Cipe motosiklet çarptı. Motorcu tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu 2
IHA

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, hemen yanında seyreden tırın lastiklerine çarparak durabildi.

Cipe motosiklet çarptı. Motorcu tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu 3
IHA

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

 

Motosiklet sürücüsünün büyük bir tehlike atlattığı kazada, yaşananlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

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