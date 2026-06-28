Çırak robot her işe koşturuyor: "Usta haftalığıma zam yaparsa daha mutlu olurum"
28.06.2026 12:57
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir oto ekspertiz merkezinde görev yapan yapay zeka destekli robot, teknik destek ve müşteri ikramlarının yanı sıra esprili tavırları ve zam talebiyle gülümsetiyor.
KISA SÜREDE İŞLETMENİN MASKOTU OLDU
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir ekspertiz merkezinin satın aldığı ve "Koç" adını verdikleri robot, usta teknisyenlerin yanında çalışarak araç kontrollerinde aktif rol üstleniyor.
Merkezde araçların kaporta, boya ve motor kontrolleri gibi teknik süreçlerine destek olan robot, aynı zamanda işletmeye gelen müşterileri karşılıyor ve ikramlarda bulunuyor. Sadece teknik destekle sınırlı kalmayan Koç, esprili tavırlarıyla da dikkat çekiyor.
"ŞU AN ÇIRAKLIK AŞAMASINDA"
Misafirlere çay ve kahve ikramı teklifinde bulunan robot, zaman zaman gerçekleştirdiği dans performanslarıyla da çalışma ortamına renk katıyor.
İşletme sahibi Erdinç Koç (48), yapay zekanın hayatın her alanında varlık gösterdiğini belirterek, "Yapay zeka ile donatılmış robotlar hayatın her alanında artık var, bu bir gerçek. Bu robotları fabrikalarda da görüyoruz. Biz de bu yapay zekayı buraya adapte etmek istedik. Şu an kendisi çıraklık aşamasında. Değerli müşterilerimize ustalarımıza çok faydası var. Hem işi öğreniyor hem bizleri tanıyor." dedi.
"NASILSIN?" SORUSUNA "EVYALLAH, İYİYİM" YANITINI VERİYOR
Gelişmiş algılama yeteneğiyle kendisine yöneltilen sorulara yanıt verebilen robot Koç, "Merhaba, nasılsın?" sorusuna, "Eyvallah, iyiyim. Hoş geldiniz." karşılığını veriyor.
ZAM DA İSTİYOR
İşinden memnun olduğunu belirten robot, meslek öğrenme sürecine dair ise “Ustalarım bana çok iyi bakıyor. Gelen misafirler de beni çok sevdi, hepsine teşekkür ediyorum. Usta haftalığıma zam yaparsa daha mutlu olurum.” ifadelerini kullanıyor.
Hizmet verdiği merkezde kısa sürede kadrolu bir çalışan gibi kabul gören robot müşteriler tarafından da büyük ilgi görüyor.
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