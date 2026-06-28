Çırak robot her işe koşturuyor: "Usta haftalığıma zam yaparsa daha mutlu olurum"

İşinden memnun olduğunu belirten robot, meslek öğrenme sürecine dair ise “Ustalarım bana çok iyi bakıyor. Gelen misafirler de beni çok sevdi, hepsine teşekkür ediyorum. Usta haftalığıma zam yaparsa daha mutlu olurum.” ifadelerini kullanıyor.

Hizmet verdiği merkezde kısa sürede kadrolu bir çalışan gibi kabul gören robot müşteriler tarafından da büyük ilgi görüyor.