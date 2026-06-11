Çobanlık yaparken 2 dil öğrendi. Üniversite birincisi oldu

Dalya Toktaş hem eğitim hayatı hem de aile yaşantısını birlikte sürdürmekten gurur duyduğunu belirterek, "Uzun yıllar Almanya'da yaşadık. Türkiye'ye döndükten sonra babam çobanlık mesleğini sürdürdü. Biz de hem ona destek olduk. Hem aile işimize katkı sağladım hem de üniversite eğitimimi aksatmadım Bölüm birincisi olmak benim için büyük bir mutluluk. Başarımı aileme armağan ediyorum" dedi.

"Koyunları otlatırken bile yabancı dil konuşuyoruz"

Baba Hamza Toktaş ise çocuklarının hem eğitimli hem de çalışkan bireyler olarak yetişmesinden büyük gurur duyduğunu ifade etti. Toktaş, "Almanya'dan döndükten sonra doğaya ve üretime geri döndük. Çobanlık bizim için sadece bir meslek değil, bir yaşam biçimi. Kızlarım hem hayvanlarımızla ilgileniyor hem de eğitimlerini sürdürüyor. Dalya'nın üniversiteyi birincilikle bitirmesi bizi çok mutlu etti. Emeklerinin karşılığını aldı. Koyunlarımızı otlatırken bile İngilizce ve Almanca konuşuyoruz. Bu hem dillerini unutmamaları hem de kültürel birikimlerini korumaları için güzel bir yöntem oldu" diye konuştu.