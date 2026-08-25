Çocukken babası gösterdi, bir daha unutamadı. Diploması vardı ama tekrar üniversiteye girdi

Farklı sebze çeşitleri yetiştiren Orhan, üretimde hastalık ve zararlılarla mücadelede kontrollü yöntemler kullandığını ifade etti.

Orhan, "Burada gördüğünüz gibi domates yetiştiriyorum, biber yetiştiriyorum. Ama bunu nasıl yapıyorum? Öncelikle iyi tarım yapıyoruz. Tuzaklarımızı kuruyoruz. Popülasyonun durumuna göre ilaçlama yapıyoruz. Sıklıkla ilaçlama yapılan bir yer değil benim seram." diye konuştu.

Trakya’daki seralarda hangi çeşitlerin daha verimli olduğunu araştırdığını belirten Orhan, hastalıklara dayanıklı çeşitler üzerinde de çalışma yaptığını söyledi.